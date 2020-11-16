Известные певицы Светлана Тарабарова и Наталка Карпа давно покорили поклонников своей крепкой дружбой. Звезд объединяет не только музыка, но и материнство, ведь обе недавно стали мамами дочерей. Карантинные выходные подруги провели вместе.

Несмотря на введение карантина выходного дня, украинцы были вынуждены оставаться дома или наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Однако артистка Светлана Тарабарова решила, что новые ограничения – это прекрасная возможность для встреч с близкими. Поэтому она пригласила в гости звездную подругу Наталью Карпу с дочкой Златой и мужем Евгением. В инстаграм-профиле певица показала, как семьи провели уикенд.

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Светлана Тарабарова воспитывает двоих детей – 2-летнего сына Ивана и крохотную дочь Марию, которая появилась на свет лишь в конце сентября. Первенцу Наталки Карпы недавно исполнилось 10 месяцев, однако Злата быстро нашла общий язык с Иваном. Певица проявила свое гостеприимство и приготовила ужин. Похоже, общий язык нашли и супруги подруг, ведь в доме было шумно не только от детей.

Карантин выходного дня благодаря друзьям прошел весело. Иван играл со Златусей, мы наслаждались ужином, приготовленным хозяйкой дома, мега люблю такую ​​дружескую теплую атмосферу,

– призналась певица.

Светлана Тарабарова поделилась, что сын получил в подарок от звездных гостей игрушечный набор инструментов, поэтому остаток вечера артистка вместе с Иваном чинила авто.