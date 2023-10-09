Как правильно обрезать вишню осенью, чтобы был хороший урожай

Едва ли не в каждом украинском саду растет хотя бы одна вишня. Впрочем, далеко не все знают, что для того чтобы был хороший урожай, осенью ее нужно правильно подрезать.

Без этой процедуры собрать много больших и сочных вишен не получится. Плоды будут мелкими, дерево плохо родит.

К слову Как правильно обрезать деревья осенью: важные советы от агронома-садовода

Как и когда обрезать вишни осенью

Обрезку следует начинать, когда с вишни опало листья. В это время заканчивается сокодвижение, поэтому дерево менее болезненно перенесет потери ветвей.

Интересно, что в южных регионах эту процедуру можно провести позже. Тем временем на Севере Украины лучше поторопиться.

Опытные садоводы выделяют два способа обрезки вишен:

прореживание – веточки отсекают у основания,

уменьшение – ветки удаляют только частично.

Выбрать можно то, что больше нравится. Главное – обрезать больные и старые ветки. Это обеспечит правильную формировку кроны, омолодит дерево и будет способствовать увеличению урожайности. Кроме того, поможет оградить вишню от истощения.

Лучше оставить меньше веток, но лучших. Даже небольшое количество сможет порадовать значительным урожаем крупных и сочных ягод.

Обратите внимание! Не стоит обрезать молодые саженцы, в частности однолетние. Им не хватит сил для восстановления до наступления первых значительных морозов.

Для взрослых деревьев ежегодная санитарная обрезка – обязательна. Места обрезки необходимо смазать садовым варом или масляной краской.