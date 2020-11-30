Супруги Виктория и Дэвид Бекхэм являются образцом для многих. На днях модельер обнародовала новое милое видео, на котором поет ее младший сын Круз. А в конце видео к нему присоединяется звездный отец.

Звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы охотно делятся с поклонниками трогательными и забавными моментами из жизни. На днях модельер опубликовала на своей странице в инстаграме новое видео.

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На ролике изображен 15-летний сын Бекхэмов – Круз. Он старательно и мило поет песню с закрытыми глазами. В конце видео к нему присоединяется звездный отец, а Виктория смешно восклицает: "Дэвид!".

Поет, как ангел, а затем присоединяется папа. Целую вас, Круз и Дэвид,

– написала Виктория Бекхэм под видео.

Поклонников тронуло и одновременно рассмешило новое видео от супругов: "Мне так понравилось это: "Дэвид!", "Круз поет как молодой Бибер, а Дэвид... как Донни Осмонд", "Чудесный голос", "Это смешно", – написали в комментариях.

Виктория и Дэвид и ранее неоднократно подшучивали друг над другом. В частности, после фотографии, на которой мужчина позировал в забавных коричневых сапогах, а потому выглядел несколько неуклюже по сравнению с женой, экс-футболист обещал отомстить любимой.