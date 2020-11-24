Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала безупречный повседневный образ, который будет актуален в 2021 году. Звезда примерила джинсы в стиле 70-х из своей новой коллекции.

Виктория Бекхэм активно диктует тренды модницам в разных уголках мира. В одном из последних сообщений на личной странице в Инстаграме знаменитость показала модель джинсов, которая будет актуальной в следующем году.

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Трендовые джинсы 2021 года от Виктории Бекхэм

46-летняя дизайнер уже представила одежду из коллекции The Pre Spring Summer 2021. На фотографиях, которые появились в ее профиле, Бехкем позирует в джинсах-клеш с карманами из темного денима. Это трендовые джинсы в стиле 70-х с накладными карманами, которые уже в следующем сезоне оденут немало модниц. Также видим на звезде яркий полосатый джемпер из трикотажа и с люрексом

В заметке Виктория отметила, что это две из ее любимых вещей из новой коллекции. В сочетании они выглядят очень изысканно и эффектно. Такой образ точно не останется без внимания публики.

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