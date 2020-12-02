Народный артист Украины Виктор Павлик опубликовал в сети фото с мамой Александрой Григорьевной. Она живет в Теребовле Тернопольской области. Артист часто навещает мать, возвращаясь с гастролей в Киев.

54-летний певец Виктор Павлик очень редко афиширует личную жизнь и говорит о родных публично. Однако все же решил показать свою 80-летнюю маму, которую в очередной раз посетил проездом. Совместное фото артиста с мамой появилось в инстаграм-профиле.

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Фото Виктора Павлика с мамой

В сети артист показал, что приехал в родной город Теребовля в Тернопольской области. Там живет 80-летняя мама звезды. Впервые за долгое время знаменитый сын сфотографировался с мамой и продемонстрировал фото поклонникам. Селфи Виктор Павлик сделал в старенькой хижине, где прошло его детство и юность. Александра Григорьевна не скрывала своего удовольствия от приезда Павлика и крепко обнимала его.

Мамочку проведал. Слава Богу,

– прокомментировал артист.

Поклонники были поражены сходством Виктора Павлика с мамой. "Вы очень похожи", "Как похожи", – пишут пользователи и желают Александре Григорьевне крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, ранее музыкант признавался, что мама очень одинока, а из развлечений у нее только телевизор, Библия и книги. Поэтому она с нетерпением ждет приезда звездного сына и внуков. По его словам, с мамой он очень близок, а редкие встречи компенсирует телефонными звонками.



Виктор Павлик с мамой / Фото Instagram / @viktorpavlik