Украинский рэпер и продюсер Потап дал откровенное интервью, в котором поделился интересными подробностями из жизни. В частности, артист рассказал, как его сын относится к новой избраннице – Насте Каменских.

Потап редко рассказывает о своем сыне и его отношениях со второй женой – Настей Каменских. Однако иногда артист делает исключения и решается на откровенные интервью. На днях он рассказал Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер", удалось ли его первенцу найти общий язык с NK.

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Потап о разводе с Ириной Горовой

12-летний Андрей во всем равняется на своего отца. Он активно занимается спортом, стремится стать шоуменом. Хотя родители Андрея – Потап и Ирина Горовая расстались, однако они смогли сохранить теплые дружеские отношения. Они остались парнерами по бизнесу и прекрасно общаются. Продюсер признался, что когда они с женой развелись, он ничего не скрывал от сына и все ему объяснил. Конечно, учитывал возраст, ведь Андрей был еще маленьким.

"Я с ним обсуждал это, чтобы не нарушить, не травмировать детскую психику. Но, поскольку папа много гастролировал тогда, особых изменений Андрей не почувствовал", – поделился Потап.

Потап об отношениях сына с Настей Каменских

Рэпер рассказал, что на собственном примере научил сына уважать выбор каждого человека. Поэтому Андрей с уважением относится к выбору его избранницы.

Он видит, что это папина жена, которую он любит. У него с Настей прекрасные отношения, хорошо общаются. Он, как мальчик, подражает поведению отца. Андрей видит, что я люблю Настю и понимает, что это хорошо,

– рассказал звездный отец.

Интервью Потапа: смотрите видео онлайн