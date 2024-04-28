Вербное воскресенье 2024: самые теплые поздравления с праздником в прозе и стихах

Православные христиане 28 апреля празднуют Вербное воскресенье. В этот день они направляются в церковь и освящают вербную лозу. Важно не забыть поздравить с важным праздником своих родных и близких.

Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье является одним из двенадцати величайших праздников, пишет LifeStyle 24. В этот день Иисус Христос прибыл в Иерусалим, где его приветствовали и прославляли. Столетия спустя христиане снова славят Господа и поздравляют своих близких со светлым праздником накануне Пасхи.

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Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б'ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай в житті все легко вдається!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

Пусть с первыми колоколами, доносящихся из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Желаю тебе огромного количества светлых и радостных эмоций в жизни! Счастья и любви! Успеха и радости!

***

В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья, хочется пожелать всем мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и намерений, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой вербы, в ваш дом войдут ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть сердце обретет богатство бытия! Желаю весенней радости, крепкого здоровья, согласия и мира в семье, искренности, душевной гармонии, благодати, чистоты. Пусть волшебная вербочка напомнит о тепле, возрождения, победы добра над злом и чуда.

***

Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это – любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их для всего самого лучшего!

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С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы для осуществления задуманного. Пусть вербочка охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.