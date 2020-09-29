Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: дата праздника и что нельзя делать в этот день
День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю. История праздника, приметы, а также что нельзя делать в этот день – далее в материале.
История праздника Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Во II веке нашей эры в Риме жила вдова София, у которой были три дочери: 12-летняя Вера, 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь. В то время большинство римлян были язычниками, однако София была верной христианкой и так воспитывала своих детей.
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Когда в 137 году начались жестокие преследования христиан, мать с дочерьми посадили за решетку и отправили на суд к императору Адриану. Он захотел лично увидеть трех сестер и их мать. Сначала император потребовал, чтобы христианская семья отреклась от веры. Но никому не удалось поколебать христианские убеждения Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
История праздники Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Тогда разъяренный Адриан велел пытать детей: трех девочек на глазах друг у друга и их матери жестоко замучили до смерти. Софию не подвергали пыткам. Женщина похоронила своих детей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она умерла. Церковь причислила сестер и их мать к лику святых. Мощи мучениц с 777 года хранятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
Несмотря на эту страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любви и Софии всегда воспринимали радостно. Ведь девочки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.
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Что нельзя делать в День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Женщинам в этот день нежелательно хлопотать по хозяйству. Также 30 сентября раньше не устраивали свадеб и помолвок, зато это очень благоприятный день для сватовства "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров день свадьбу играют".
Традиции праздника
Чтобы на весь будущий год защитить семью от бед и болезней, хозяйка с утра должна была поплакать во весь голос. Этот обряд называли самым мощным оберегом. Потом женщины пекли для родных именинные пироги и кренделя.
Традиции праздники Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Молодежь в этот день устраивала гуляния. Замужние женщины ходили в церковь, покупали три свечи, две ставили там же перед ликом Христа, а одну оставляли для дома. В полночь зажигали свечу, устанавливали в середине каравая, произносили заговоры, чтобы зло из семьи уходило, а добро приумножалось. Утром вся семья должна была съесть этот каравай, ни одной крошки которого нельзя было выбросить.
Также в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.
Вера, Надежда, Любовь: народные приметы
Наши предки говорили, если на Веру, Надежду, Любовь видны стаи журавлей, то на Покров (14 октября) будет холодно, в противном случае зима будет поздней.
Если пронесется гром 30 сентября – означает, что осень продлится долго и будет теплой.
Плохой приметой считали проводить венчание, помолвки, свадьбы 30 сентября.
Если 30 сентября пошел дождь, можно ожидать ранней весны в следующем году.