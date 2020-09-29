День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю. История праздника, приметы, а также что нельзя делать в этот день – далее в материале.

История праздника Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Во II веке нашей эры в Риме жила вдова София, у которой были три дочери: 12-летняя Вера, 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь. В то время большинство римлян были язычниками, однако София была верной христианкой и так воспитывала своих детей.

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Когда в 137 году начались жестокие преследования христиан, мать с дочерьми посадили за решетку и отправили на суд к императору Адриану. Он захотел лично увидеть трех сестер и их мать. Сначала император потребовал, чтобы христианская семья отреклась от веры. Но никому не удалось поколебать христианские убеждения Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.



История праздники Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Тогда разъяренный Адриан велел пытать детей: трех девочек на глазах друг у друга и их матери жестоко замучили до смерти. Софию не подвергали пыткам. Женщина похоронила своих детей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она умерла. Церковь причислила сестер и их мать к лику святых. Мощи мучениц с 777 года хранятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Несмотря на эту страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любви и Софии всегда воспринимали радостно. Ведь девочки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.

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Что нельзя делать в День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Женщинам в этот день нежелательно хлопотать по хозяйству. Также 30 сентября раньше не устраивали свадеб и помолвок, зато это очень благоприятный день для сватовства "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покров день свадьбу играют".

Традиции праздника

Чтобы на весь будущий год защитить семью от бед и болезней, хозяйка с утра должна была поплакать во весь голос. Этот обряд называли самым мощным оберегом. Потом женщины пекли для родных именинные пироги и кренделя.



Традиции праздники Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Молодежь в этот день устраивала гуляния. Замужние женщины ходили в церковь, покупали три свечи, две ставили там же перед ликом Христа, а одну оставляли для дома. В полночь зажигали свечу, устанавливали в середине каравая, произносили заговоры, чтобы зло из семьи уходило, а добро приумножалось. Утром вся семья должна была съесть этот каравай, ни одной крошки которого нельзя было выбросить.

Также в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.

Вера, Надежда, Любовь: народные приметы

Наши предки говорили, если на Веру, Надежду, Любовь видны стаи журавлей, то на Покров (14 октября) будет холодно, в противном случае зима будет поздней.

Если пронесется гром 30 сентября – означает, что осень продлится долго и будет теплой.

Плохой приметой считали проводить венчание, помолвки, свадьбы 30 сентября.

Если 30 сентября пошел дождь, можно ожидать ранней весны в следующем году.