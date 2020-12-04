Украинская певица и ведущая "ЖЗЛ" Вера Кекелия недавно представила новую видеоработу "Люби мене". Во время съемок видеоролика Вера Кекелия сделала нежные кадры своей семьи.

Участница "Женского квартала" Вера Кекелия в мае впервые стала мамой. Певица активно совмещает работу и материнство. Артистка отметила, что решила добавить к видео семейные кадры, ведь трек "Люби мене" имеет для певицы особое значение, передает ТСН.

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"Когда-то я вложила в эту композицию свои переживания. Тогда они казались мне такими важными. С появлением сына я на многое посмотрела по-другому, а прошлые переживания уступили место по-настоящему важным вещам. Жизнь подарила новые ценности, и главная из них – моя семья", – отметила певица.

Исполнительница поделилась нежными снимками, которые были сделаны на съемочной площадке во время создания свежей работы Веры на песню "Люби мене".

На красноречивых кадрах счастливая мамочка позирует рядом со своим мужем Романом Дудой и восьмимесячным сыном Иваном. На фотографиях Вера Кекелия позировала в белом лонгсливе и черных широких брюках. Муж певицы – музыкант Роман Дуда предстал перед объективом фотокамеры в белой футболке. Маленького сына супруги одели также в светлую одежду.



Вера Кекелия показала нежные фото своей семьи



Вера Кекелия показала нежные фото своей семьи