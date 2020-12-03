Певица Alyosha несколько месяцев назад стала многодетной мамой. Она воспитывает крошечную дочь Марию и двух сыновей – 7-летнего Романа и 5-летнего Марка. Звездная мама успевает уделить время всем, поэтому показала, как помогает старшему сыну с уроками.

На личной странице в инстаграме Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) часто показывает поклонникам реалии личной жизни. На этот раз звезда посвятила сообщение не семейным прогулкам или развлечениям детей. Она показала, как учит уроки со старшим сыном.

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Вместе с 7-летним Романом Alyosha села за школьные учебники. Она стремится показать, как важно родителям заниматься воспитанием потомков и помогать им не только с учебой. Артистка уверена, что для детей одинаково важна и материальная поддержка, и внимание родных, ведь они как никто другой заслуживают добра.

"Помогайте детям! Не только с уроками, но и с правильным познанием и пониманием этого мира и общества. Своим примером покажите, что надо делать добрые дела. Особенно сейчас, во времена нашей бурной занятой жизни. Сделайте этот поступок сегодня, потому что завтра снова будете очень заняты", – написала Alyosha.

Забавные фото Alyosha со старшим сыном

Певица сделала селфи в детской комнате. Она предстала в серой домашней футболке, с макияжем с акцентом на глаза и розовыми губами и роскошной волнистой укладкой. Рядом с ней за столом сидел 7-летний сын Роман, который учил уроки без рубашки.

Судя по фото, процесс воспитания и обучения в доме Alyosha и Тараса Тополи происходит весело и интересно. Ведь мальчик позволил себе покривляться на камеру.