91-летней вдове актера Шона Коннери Мишелин Рокбюрн грозит тюрьма и штраф размером в 27 миллионов долларов. Женщину обвинили в налоговом мошенничестве в Испании.

О проблемах, возникших у художницы Мишелин Рокбюрн, информирует британский таблоид The Sun. Сообщается, что вдове актера Шона Коннери грозит тюрьма и штраф размером в 27 миллионов долларов.

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Мишелин Рокбюрн обвинили в предполагаемом налоговом мошенничестве в Испании. Дело связано с продажей дома супругов в Марбелье. В издании указано, что виллу пара продала в 1999 году.

В документах указана на 10 миллионов долларов меньшая сумма чем та, за которую Шон и Мишелин на самом деле продали особняк. Финансовыми делами в семье занималась художница, поэтому она должна отвечать в суде, несмотря на смерть мужа.

Но сейчас Мишелин отрицает свою причастность к мошенничеству. Она назвала обвинение "чепухой". И пока неизвестно, будет ли отвечать Рокбюрн в суде.

Официальные запросы дважды отправлялись на Багамы, чтобы сообщить Мишелин об обвинительном заключении, и назначено судебное разбирательство против нее, но испанские официальные лица еще не получили ответа,

– пишет таблоид.

Также отмечается, что по делу в 2014 году с Шона Коннери сняли все обвинения. Зато были осуждены шестеро чиновников, мэр Марбельи и адвокаты Коннери.