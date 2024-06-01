Супругов будет ждать развод: 3 дня, когда не стоит справлять свадьбу

Согласно народным приметам, жениться в високосный год, которым является 2024, вообще не стоит. Говорят, что тогда влюбленных ждет несчастливая супружеская жизнь. Однако пост уже закончился, и сезон свадеб таки начался, ведь не все верят в поверья.

К выбору дня праздника стоит подходить внимательно, поскольку не все являются благоприятными. Когда лучше не справлять свадьбу, расскажет LifeStyle 24.

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Дни, в которые нельзя жениться

Еще наши предки верили, что месяц, день и дата влияют на судьбу молодоженов. Если время будет неблагоприятное, то счастливой семейной жизни ждать не стоит. Жениться, в частности, нельзя во вторник, ведь тогда супруги будут всегда ссориться, в четверг, потому что кто-то из партнеров решится на измену, и в субботу, иначе брак постоянно будут печь неудачи. Все эти трудности со временем приведут к разводу. Хотя, кстати, именно на субботу чаще всего планируют свадьбу.

Неблагоприятные дни для свадьбы / Фото Canva

Нужно тщательно выбирать и месяц для праздника. Чтобы избежать проблем, не следует праздновать в январе, марте, апреле, мае и октябре. Если сыграть свадьбу тогда, то влюбленную пару может ждать вдовство, разлука и измены.

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