Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли, которая сейчас находится на 7 месяце беременности, поделилась с фанатами новыми кадрами, на которых заметен ее округлый животик.

Радостную новость о беременности звезды турецкого сериала все узнали еще в начале сентября. Мерьем рассказала, что у нее родится девочка. Знаменитость также воспитывает 6-летнюю дочь Лиру.

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Имя отца ребенка актриса не рассекречивает. Однако рассказала в одном из своих интервью, что вскоре выходит замуж. Избранником знаменитости стал американский бизнесмен. Сейчас Мерьем Узерли вместе с возлюбленным проживает в Германии.

В последней заметке знаменитости в инстаграме появилась подборка кадров, на которых Мерьем позирует в шелковой фиолетовой рубашке. Актриса неохотно демонстрирует публике свое особое состояние, поэтому фанаты радуются даже таким фотографиям.

Известно, что автором снимков стал берлинский фотограф Крис Гонса, который на своей странице в инстаграме также опубликовал несколько фотографий.

Исполнительница роли Гюррем в сериале "Великолепный век" позировала в уютной домашней атмосфере. Она надела на тело лишь шелковую фиолетовую рубашку. Звезда распустила волосы и появилась перед фотографом практически без макияжа, только с накрашенными губами. Знаменитость сменила несколько ракурсов крупным планом, на одном из которых можно увидеть округлый живот.

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