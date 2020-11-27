Кукла Барби: Оля Полякова покорила сеть в прозрачном наряде и с гламурным макияжем – фото
Певица Оля Полякова стала звездным детективом шоу "Маска" и показала невероятный образ Барби. На съемках она предстала в соблазнительном прозрачном наряде и с макияжем, который изменил ее до неузнаваемости.
Фантастическая внешность и стройная фигура Оли Поляковой вызывает зависть у звездных коллег и восхищение поклонников. Однако артистка доказала, что с макияжем может выглядеть еще роскошнее и моложе. В инстаграм-профиле она показала новое фото со съемок шоу "Маска" и спровоцировала обсуждение в сети.
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Гламурный образ Оли Поляковой
Для появления на съемочной площадке рядом с Дзидзьо и Андреем Данилко выбрала look куклы Барби. Она надела прозрачную рубашку в мелкий горох и с кружевными вставками. Бюст она скрыла за черным бюстгальтером. Образ довершила блестящая мини-юбка, которую Полякова соединила с высокими ботфортами.
Однако на этот раз значительно большее внимание фанов привлек макияж певицы. С голубыми линзами и тенями, массивными стрелками, розовыми губами и щечками звезда действительно напоминала куклу Барби и выглядела значительно моложе.
"Не узнать", "Будто 20 лет. Крутой мейк", "Барби", "Минимум 10 лет сразу", "Украинская Барби", "Здесь вам 20 лет", "Невероятно красивая", – пишут в комментариях.
Оля Полякова с гламурным макияжем / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова с Дзидзьо / Фото Instagram / @dzidzio
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