Королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова не скрывает детей от публики, однако дочери Мария и Алиса появляются в соцсетях звездной мамы довольно редко. Один из семейных вечеров певица решила показать 2,4-миллионной аудитории.

Даже на карантине при отсутствии концертов и гастролей Оля Полякова мало времени проводит с детьми – 15-летней Марией и 9-летней Алисой. Однако в плотном графике она все же нашла время для отдыха с дочерьми. Семейный досуг артистка показала в инстаграм-профиле.

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Семейный вечер Оли Поляковой с дочерьми

Вместе с девочками певица отправилась в один из столичных торгово-развлекательных центров. Они устроили шопинг, покупая несколько эпатажных образов, которыми похвастались перед поклонниками. Это костюмы с принтом, худи и джинсы. Стоит добавить, что 9-летняя Алиса впервые выбрала вещи не в детском отделе, а во "взрослом магазине".

Впоследствии Оля Полякова отправилась на Контрактовую площадь, чтобы покатать дочерей на колесе обозрения. Такое развлечение у них було впервые и они не скрывали своего восторга от фантастического вида на вечерний Киев.

Фото Оли Поляковой с дочерьми

"Две, которые думают, что они богини, и одна Алиса точно это знает", – подписала смешное совместное сэлфи Оля Полякова. Похоже, фото семья сделала уже дома в роскошном загородном доме, который уже начали украшать к Новому году.



Оля Полякова с дочками / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова с дочерьми у колеса обозрения / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова со старшей дочерью Машей / Фото Instagram / @polyakovamusic Оля Полякова со старшей дочерью Машей / Фото Instagram / @polyakovamusic