Прогулка по Киеву и шопинг: Оля Полякова устроила семейный вечер с дочерьми – фото
Королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова не скрывает детей от публики, однако дочери Мария и Алиса появляются в соцсетях звездной мамы довольно редко. Один из семейных вечеров певица решила показать 2,4-миллионной аудитории.
Даже на карантине при отсутствии концертов и гастролей Оля Полякова мало времени проводит с детьми – 15-летней Марией и 9-летней Алисой. Однако в плотном графике она все же нашла время для отдыха с дочерьми. Семейный досуг артистка показала в инстаграм-профиле.
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Семейный вечер Оли Поляковой с дочерьми
Вместе с девочками певица отправилась в один из столичных торгово-развлекательных центров. Они устроили шопинг, покупая несколько эпатажных образов, которыми похвастались перед поклонниками. Это костюмы с принтом, худи и джинсы. Стоит добавить, что 9-летняя Алиса впервые выбрала вещи не в детском отделе, а во "взрослом магазине".
Впоследствии Оля Полякова отправилась на Контрактовую площадь, чтобы покатать дочерей на колесе обозрения. Такое развлечение у них було впервые и они не скрывали своего восторга от фантастического вида на вечерний Киев.
Фото Оли Поляковой с дочерьми
"Две, которые думают, что они богини, и одна Алиса точно это знает", – подписала смешное совместное сэлфи Оля Полякова. Похоже, фото семья сделала уже дома в роскошном загородном доме, который уже начали украшать к Новому году.
Оля Полякова с дочками / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова с дочерьми у колеса обозрения / Фото Instagram / @polyakovamusic
Оля Полякова со старшей дочерью Машей / Фото Instagram / @polyakovamusic
Младшая дочь Оли Поляковой / Фото Instagram / @polyakovamusic
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