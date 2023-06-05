Попробуйте уже сегодня: 6 эффективных методов, как заснуть за считанные минуты

Невозможность заснуть – это проблема, беспокоящая многих людей. Это значит, что ваша нервная система находится в напряжении, поэтому вы не можете расслабиться. Решение по этой ситуации существует.

Затруднения с засыпанием – это беда современного мира, ведь это ухудшает наше здоровье: снижается концентрация, внимание, настроение. Могут появляться и более серьезные нарушения в организме 24 Канал подскажет, что делать, чтобы уснуть в считанные минуты.

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Как быстро заснуть

Существует несколько способов ускорить засыпание. Вот некоторые из них.

Создайте спокойная среда : затемните комнату, выключите телевизор и другие устройства, которые мешают уснуть. Устройте тихую и комфортную атмосферу в спальне.

Установите режим сна . Попытайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Это научит ваш организм распознавать, когда пора спать, а когда – вставать.

Не употребляйте вещества, которые бодрят организм за несколько часов до сна: кофе, чай, газированные напитки.



Кофе / Фото Украинская правда. Жизнь

Создайте ритуал перед сном, который поможет расслабиться. К примеру, чтение книги, теплая ванна или медитация. Используйте это время для подготовки организма ко сну.

Отложите электронные устройства. Старайтесь не использовать смартфон, планшет или компьютер по крайней мере за час до сна. Свет экранов мешает природному ритму сна.



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