На грани исчезновения: 19 уникальных украинских фамилий, которые почти невозможно услышать

Украинские фамилии таят в себе сотни лет юмора, быта и уникальной фантазии наших предков. Однако время неумолимо, и сегодня десятки колоритных фамилий, которые когда-то громко звучали на всю улицу, носят лишь единицы.

Вскоре такие уникальные родовые имена останутся лишь на страницах архивных документов. Подробнее об этом рассказывает генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также 15 украинских фамилий, имеющих литовские княжеские корни: проверьте, есть ли ваша в списке

Подборка редких украинских фамилий

По данным генеалогического общества "Ридные", в настоящее время в Украине проживает всего по четыре человека с фамилиями Афендик, Базика или Сонечко. Если последние две вызывают улыбку или намекают на болтливый характер предка, то первая имеет греческие корни и когда-то означала "хозяин".

Мало кто знает, но даже такую исторически значимую фамилию, как Бандера, сейчас носят всего 22 человека. А носителей благородного родового имени Безгрешная или Безгрешный в Украине осталось ровно десять.

Казаки часто давали друг другу фамилии за забавные поступки или привычки, и некоторые из них дошли до наших дней. Например, из-за невнимательности предков сегодня 19 украинцев носят фамилию Загубигорилка, а еще 23 человека – Загубинога. Кулинарные и бытовые фамилии сохранились чуть лучше. В частности, в Украине проживает 87 носителей фамилии Товчигречка, 79 человек с фамилией Непийпиво и 77 граждан – Печиборщ. А вот родовые имена Убийсобака и Поцелуй сейчас находятся на грани исчезновения, ведь их носят лишь 28 и 17 человек.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

Интересно, что в древности географические названия тоже становились фамилиями. Столица Украины подарила 40 гражданам фамилию Киев. Более того, фамилию Львов носят 8 человек, Днепр – 6 граждан, Херсон – 4 украинца, а в Одессе осталось всего 2 носителя одноименной фамилии. В то же время фамилия Украина объединяет сегодня лишь 26 человек.

Напомним, что наша редакция уже публиковала материал об украинских фамилиях, которые указывают на страшные испытания предков.