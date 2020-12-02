86-летняя российская актриса Нина Иванова умерла 1 декабря. Причиной смерти звезды стала длительная болезнь. Подробности о недуге не уточняют.

О смерти Нины Ивановой сообщили на сайте Союза кинематографистов России. Актриса умерла 1 декабря 2020 года после болезни, от которой лечилась последние годы жизни.

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"На 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова. Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния", – говорится в сообщении.



Нина Иванова в молодости и в последние годы жизни

Прощание со звездой советского художественного фильма "Весна на Заречной улице" состоится в пятницу, 4 декабря, в прощальном зале морга 59 больницы в городе Москва.



Нина Иванова / Фото из открытых источников

Личная жизнь Нины Ивановой

Во время съемок мелодрамы у Нины Ивановой возникла любовь на съемочной площадке с оператором Радомиром Василевским. Женатый мужчина оставил жену и 4-летнюю дочь ради кинозвезды. Влюбленные поселились в одесской квартире, ключи от которой актрисе и оператору вручили власти города.

Пара прожила вместе до 1960-х годов и впоследствии разошлась. Общих детей у Ивановой и Василевского не было. После развода с Радомиром у Нины Ивановой были романы, но быстро заканчивались. Детей актриса не родила.

Что известно о Нине Ивановой

Свою первую роль в кино Нина Иванова получила в возрасте десяти лет. Она сыграла в фильме Виктора Эйсимонта "Жила-была девочка". Именно этот фильм положил начало ее актерской карьере. Впоследствии она появилась в главной роли в ленте "Весна на Заречной улице", в которой сыграла Татьяну Сергеевну. Эта работа сделала ее знаменитой.

Нина Иванова играла в фильмах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", "Ты не сирота". Она попробовала себя в роли режиссера, сняв несколько сюжетов журнала "Ералаш".