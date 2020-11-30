В Киеве умер украинский актер и режиссер Олег Модзелевский. Он умер от коронавируса в возрасте 66 лет. Актер был верующим и часто играл в фильмах священников.

Печальную весть сообщил киевский фотограф Сергей Рыжков, который дружил с актером, на личной странице в фейсбуке. COVID-19 унес жизнь украинского актера театра и кино Олега Модзелевского.

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С прискорбием сообщаю, что COVID-19 унес жизнь актера и режиссера Олега Модзелевского,

– написал Сергей Рыжков.

Актеру было 66 лет, он умер в Киеве.

Умер Олег Модзелевский: что о нем известно

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Он успешно закончил учебное заведение. А в 1995 году получил специальность "кинооператор".

С 2007 года актер работал в Киеве, в Театре сатиры при Центре творческих инициатив. У Олега Модзелевского кроме актерской специальности было хобби: увлекался живописью и фотографией.

Актер был верующим, посещал церковь. Он снимался во многих фильмах, где часто играл священнослужителей. Олег Модзелевский сыграл священников в сериалах "Порох и дробь", "Я подарю тебе рассвет"; играл роль монаха в фильме "Биение сердца". Кроме этого, снимался в пятом сезоне популярного сериала "Возвращение Мухтара", а также фильмах "Деревенский роман", "Городской пейзаж" и других.