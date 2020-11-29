В возрасте 85 лет, 29 ноября умер британский актер Дэвид Проуз. Он был известен прежде всего по роли Дарта Вейдера – одного из самых известных злодеев из кинофильмов и центрального персонажа в "Звездных войнах".

Причиной смерти Дэвида Проуза стала непродолжительная болезнь. Об этом сообщает британская служба BBC со ссылкой на агента актера Томаса Бовингтона.

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Актера выбрали на роль центрального персонажа оригинальной трилогии "Звездных войн" из-за его телосложения. Проуз был бодибилдером. Проуз около 40 лет посещал почти все съезды фанатов "Звездных войн"

Впрочем, фермерский акцент Дэвида Проуз, как его называли коллеги, считали таким, что не соответствует роли главного злоумышленника. Поэтому озвучивал его другой актер – Джеймс Эрл Джонс.

В Великобритании Проуз также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, который продвигает безопасность дорожного движения. Именно этой ролью актер больше всего гордился.

В основном же актер играл злодеев. Но коллеги уверяют: хотя с экранов телевизоров Дэвида видели в роли многих монстров, те, кто знал его лично, считают скорее героем.



Дэвид Проуз в молодости / Фото Pinterest