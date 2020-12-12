В субботу, 12 декабря, умер советский и российский актер Валентин Гафт. Он является фигурантом базы центра "Миротворец", как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Что артист говорил об Украине, войне на Донбассе и Крыме – читайте дальше.

Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, после которого актер долгое время восстанавливался, но так и не смог вернуться к нормальной жизни. Артист стал одним из самых цитируемых знаменитостей, которые негативно высказывались относительно войны на Донбассе и оккупации Крыма.

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Я – путинист: позиция Гафта относительно войны на Донбассе

Валентин Гафт неоднократно подчеркивал, что поддерживает политику президента Российской Федерации Владимира Путина. Также актер обвинял украинскую власть в убийствах своих граждан на Донбассе. Артист считает, что Крым достался Украине незаконно и на самом деле является российским.

Те войска или эти – все равно: происходит уничтожение невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Почему? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее невесть сколько боролись, пролили кровь,

– заявлял актер в интервью для издания "Гордон".

Также Гафт отмечал, что на Донбассе нет российских военных. Он доверял российскому президенту, а также телеканалам России.

"Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом", – говорил Валентин Гафт.

Что Валентин Гафт говорил об Украине

Высказывания Гафта относительно нашего государства были положительными. Он отмечал, что Украина всегда была для него особенной и он в восторге от здешних людей, обычаев, традиций: "Я всегда ездил в Украину. Для меня – это хутора, мазанки, праздники, украинский борщ, песни, красивые женщины, замечательные люди, потрясающие язык и обычаи. Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано".