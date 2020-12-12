Народный артист России, советский и российский актер Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет. Известно, что артист имел инсульт, после которого восстанавливался в течение нескольких лет.

Информацию о смерти актера распространила его жена Ольга Остроумова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Женщина заявила, что Валентин умер дома.

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"Валентин Иосифович умер, это так", – сказала Ольга.

Супруга актера также назвала причину его смерти. Остроумова поделилась, что несколько лет назад Гафт пережил инсульт. По ее словам, именно из-за него Валентин ушел из жизни. Длительное восстановление не помогло мужчине вернуться к нормальной жизни.

Напомним, 6 августа 2019 года Валентина Гафта госпитализировали в больницу. Тогда медики поставили диагноз – инсульт. Позже артиста перевели в реабилитационный центр. врачи сообщали, что он постепенно восстанавливается, слышит и понимает речь.

"Инсульт у него был год назад, даже больше. Это последствия инсульта, последствия и все остальное", – рассказала Ольга Остроумова телеграм-каналу Mash.

Также СМИ сообщают, что Гафта похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Похороны состоятся 15 декабря на Аллее актеров.

Что известно о Валентине Гафте?

Валентин Иосифович Гафт – советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ, писатель, автор эпиграмм. Он родился в семье евреев, выходцев из г. Прилуки Черниговской области.

В школе Гафт часто участвовал в спектаклях, однако никому не признался, что хочет стать артистом. Тайком он подал документы в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1957 году. Его дебют, как актера, состоялся на сцене Театра им. "Моссовета". Также он играл в нескольких других театрах, где показывал свой профессионализм.

Дебют Валентина Иосифовича в кино состоялся в 1956 году. Тогда он сыграл роль в фильме "Убийство на улице Данте". С 1969 года Гафт был актером театра "Современник". Также он прославился своими эпиграммами.

Личная жизнь

Валентин Гафт трижды шел под венец. Его первой женой была манекенщица Елена Изоргина. Затем он женился на балерине Инне Елисеевой, в браке с которой родилась дочь Ольга. Валентин и Инна развелись в начале 1980-х годов, а Ольга покончила жизнь самоубийством в 2002 году. Третьей избранницей артиста стала актриса Ольга Остроумова, с которой он прожил до смерти. Именно под ее влиянием Гафт крестился в православие.

Общественная позиция

На российском телеканале НТВ в 2015 году вышел пропагандистский документальный фильм "Черный список Порошенко". Валентин Гафт в этой ленте заявил: "Я – путинист". Позже, в интервью актера для издания "Гордон" журналистка Наталия Двали спросила его об этом, на что Гафт ответил: "Всегда говорю то, что думаю... Кому нужна Украина? Крым отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее те до черта сколько боролись, пролили кровь".

Валентин Гафт принадлежит к деятелям культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины. Он является фигурантом базы центра "Миротворец", как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

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