В Украине умер один из самых известных режиссеров и документалистов Виктор Олендер. По словам его близких, причиной стала тяжелая болезнь. Однако какая именно – родственники не уточняют.

О смерти Виктора Олендера рассказал Сергей Трымбач. В фейсбуке он добавил, что кинорежиссера не стало 8 ноября 2020. Умер известный документалист на 80 году жизни после борьбы с тяжелой болезнью.

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"Все родные его, все друзья знали о его тяжелой болезни, однако известие о смерти прогремело как гром среди мрачной осени. Последней осени патриарха нашего кино, его верного рыцаря. Еще в прошлую среду я слышал в телефонной трубке его голос – в привычной для него манере : Виктор давал наставления, как и что делать в связи с юбилеем киностудии "Киевнаучфильм". Он был самым большим и самым искренним патриотом легендарной киностудии ... Миссия твоя оборвалась, но она продолжается", – отметил Сергей Трымбач.

Умер Виктор Олендер: биография и фильмография режиссера

Родился Виктор Олендер в городе Оренбург, в России. Во времена Советского Союза он переехал в Киев и устроился на работу осветителя и помощника режиссера в киностудии имени Александра Довженко. Впоследствии Виктор Олендер перешел на работу в Киевнаучфильм, где проработал до пенсии.

За годы работы в украинском кинематографе режиссер снял десятки документальных фильмов, которые давно оценили не только зрители, но и кинокритики. Среди самых известных работ в его фильмографии есть:

"А мама меня не любит" (1974)

"Молодость" (1974)

"Эти емкие доли секунды" (1975)

"След" (1978)

"Дело о клевете" (1982)

"Ручной мяч. Олимпиада 1980" (1983)

"Девять лет с экстрасенсами" (1989)

"Изгнание бесов" (1991)

"Война черной и белой магии" (1991)

"Феликс Соболев. Прерванная миссия" (1997)

"Пассажиры из прошлого столетия" (2002)

"Константин Степанков. Воспоминания после жизни" (2012) и др.

По словам Сергея Трымбача, перед смертью Виктор Олендер хотел, чтобы его фильм "Константин Степанков. Воспоминания после жизни" доработали. Его коллеги планируют выполнить последнюю волю режиссера. Интересно, что именно лента "Константин Степанков. Воспоминания после жизни" помогла Виктору Олендеру впервые получить Государственную премию Украины имени Александра Довженко.

Последние четверть века Олендер выполнял миссию не просто режиссера, но и историка нашего кино... Уже умирая, Виктор Петрович (об этом рассказала мне Елизавета Плесконос) просил, чтобы фильм доработали... Это надо сделать, и это может быть лентой и о самом кинорежиссере, теперь уже покойном,

– добавил Сергей Трымбач.

Когда и где пройдет прощание с Виктором Олендером, пока неизвестно.