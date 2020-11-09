В Україні помер один з відомих режисерів і документалістів Віктор Олендер. За словами його близьких, причиною стала важка хвороба. Однак яка саме – родичі не уточнюють.

Про смерть Віктора Олендера розповів Сергій Тримбач. У фейсбуці він додав, що кінорежисера не стало 8 листопада 2020 року. Помер відомий документаліст на 80 році життя після боротьби з важкою хворобою.

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"Всі рідні його, всі друзі знали про його важку хворобу, однак звістка про смерть прогриміла як грім посеред похмурої осені. Останньої осені патріарха нашого кіно, його вірного лицаря. Ще минулої середи я чув у телефонній трубці його голос – у звичній для нього манері: Віктор давав настанови, як і що робити у зв’язку з ювілеєм кіностудії "Київнаукфільм". Він був найбільшим і найщирішим патріотом легендарної кіностудії… Місія твоя урвалась, але ж вона триває", – наголосив Сергій Тримбач.

Помер Віктор Олендер: біографія і фільмографія режисера

Народився Віктор Олендер в місті Оренбург, що в Росії. В часи Радянського Союзу він переїхав до Києвата влаштувався на роботу освітлювача та помічника режисера у Кіностудії імені Олександра Довженко. Згодом Віктор Олендер перейшов на роботу у Київнаукфільм, де пропрацював до пенсії.

За роки роботи в українському кінематографі режисер відзняв десятки документальних фільмів, які давно оцінили не тільки глядачі, але й кінокритики. Серед найвідоміших робіт у його фільмографії є:

"А мама мене не любить" (1974)

"Молодість" (1974)

"Ці місткі частки секунди" (1975)

"Слід" (1978)

"Справа про наклеп" (1982)

"Ручний м'яч. Олімпіада 1980" (1983)

"Дев'ять років з екстрасенсами" (1989)

"Вигнання бісів" (1991)

"Війна чорної і білої магії" (1991)

"Фелікс Соболев. Увірвана місія" (1997)

"Пасажири з минулого століття" (2002)

"Костянтин Степанков. Спомини після життя" (2012) та ін.

За словами Сергія Тримбача, перед смертю Віктор Олендер хотів, аби його фільм "Костянтин Степанков. Спомини після життя" допрацювали. Його колеги планують виконати останню волю режисера. Цікаво, що саме стрічка "Костянтин Степанков. Спомини після життя" допомогла Віктору Олендеру вперше отримати Державну премію України імені Олександра Довженка.

Останні чверть століття Олендер виконував місію не просто режисера, а й історика нашого кіно… Уже помираючи, Віктор Петрович (про це розповіла мені Єлизавета Плесконос) просив, аби фільм доопрацювали… Це треба зробити, і це може бути стрічкою і про самого кінорежисера, тепер уже небіжчика, – додав Сергій Тримбач.

Коли і де пройде прощання з Віктором Олендером, наразі невідомо.