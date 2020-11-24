Известный львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько стал жертвой ДТП, погибнув под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Мэр Львова, а также коллеги покойного и друзья уже выражают слова скорби по 37-летнему мужчине.

Основатель Lviv Fashion Week погиб 23 ноября вечером на трассе Львов – Шегини в Городокском районе. Водителя, совершившего наезд на Петра Нестеренко-Ланько, уже задержали и изберут ему меру пресечения. Детали прощания и похорон с дизайнером пока неизвестны.

К слову В ДТП погиб дизайнер Петр Нестеренко-Ланько – основатель Lviv Fashion Week

Реакция львовян на смерть дизайнера

Петр Нестеренко-Ланько был известным во Львове деятелем фэшн-индустрии и организатором модных событий. Следовательно, его знали не только поклонники моды, но и политики и общественные деятели. Так, Андрей Садовый, который одержал победу во втором туре выборов 22 ноября во Львове, отреагировал на смерть мужчины.

Ведущий Radio SKOVORODA Артем Галицкий заявил, что ему трудно смириться с потерей Петра, поскольку он одним из первых поддержал радийный проект: "... Человек перемен, который оставил достойный след. Нам будет недоставать тебя и твоего смеха. Скучаем, Петр... Большая невосполнимая утрата!"

Не менее обеспокоенным и расстроенным смертью Нестеренко-Ланько остался певец Павел Табаков. По его словам, только за день перед его смертью они общались и планировали встречу. "У меня шок, нет слов, просто ком в горле ... как так? ... Светлый и творческий, веселый и всегда вдохновленный... Ты навсегда останешься в наших сердцах и наших мыслях именно таким".

Свои слова скорби выразила помощница директора и художественного руководителя Первого театра Ирина Артымяк: "Петр, дружище! Как так, не могу поверить! Спасибо тебе за дружбу, сотрудничество, за время проведенное с тобой! Светлая память! Очень грустно, очень больно!"

На смерть Петра отреагировала его коллега – дизайнер Елена Даць: "Ты сделал столько добра! Покойся с миром".

Стоматолог Елена Заблоцкая из элитной стоматологической клиники Львова поделилась, что в день смерти виделась с Петром и он подарил ей волшебную картину, на которой изображена она. Женщина до сих пор не может поверить в смерть мужчины.

Радиоведущий и соучредитель Radio SKOVORODA Артем Чемес признался, что ненавидит утро, когда он просыпается и узнает о смерти друзей: "Петр был, есть и будет прекрасным, светлым, самым веселым и добрым! Прощай и свети нам ясно с неба, звездочка!"