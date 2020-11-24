37-летний львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП на трассе Львов-Шегини. Основателя Lviv Fashion Week на пешеходном переходе сбил автомобиль. От полученных травм он умер на месте аварии.

Дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в результате ДТП 23 ноября около 22:10. Смертельная авария произошла в селе Бартатов Городоцкого района. Об этом информирует Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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Обстоятельства смерти Петра Нестеренко-Ланько

ДТП произошло на трассе Львов-Шегини. На освещенном пешеходном переходе Петра Нестеренко-Ланько сбил автомобиль Nissan, за рулем которого был 34-летний львовянин. От полученных травм модельер умер на месте происшествия до приезда скорой. Водителя, совершившего наезд на пешехода, задержали, суд изберет ему меру пресечения.

Смерть Петра Нестеренко-Ланько стала тяжелой и неожиданной потерей для друзей и близких. На странице дизайнера в Фейсбуке они публикуют соболезнования и вспоминают общие светлые моменты.

"Не могу поверить. Мой веселый друг. Мы не могли ходить в Тбилиси, как ты мечтал. Покойся с миром, Петр. Всегда буду помнить и любить", "Боже, какой тяжелый год. Покойся с Богом", "Царствие Небесное. Своей жизнью ты заслуживаешь места на небесах... Жаль, что так рано", "Ты был первым, кто сделал для меня дизайнерскую одежду, еще когда учился в вузе. Еще вчера ты поздравлял меня с днем рождения и писал, что у тебя есть подарок и что надо встретиться. Сегодня ты ушел ... навсегда", – говорится в публикациях.