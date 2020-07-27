В Японии умер известный дизайнер Кансай Ямамото. Он ушел из жизни в 76-летнем возрасте. Сообщается, что модельера не стало из-за лейкоза.

О смерти дизайнера рассказала его дочь, знаменитая актриса Мирай Ямамото. Она опубликовала трогательное сообщение с его фотографией на личной странице в инстаграме.

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21 июля мой отец Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких,

– написала девушка.

Мирай добавила, что не оставит дело папы. Она будет поддерживать его наследство и продолжит работу в Kansai Super Studio. Дочь модельера собирается совмещать это занятие с актерской карьерой.

В японских СМИ появилась информация о том, что Ямамото ушел из жизни из-за лейкоза, с которым боролся последние несколько месяцев. Организм дизайнера не смог преодолеть недуг.

Что известно о Кансае Ямамото?

Ямамото с юности интересовался модой. Он изучал эту сферу не только в университете, но и в разнообразных дизайнерских ателье. Расцвет его карьеры состоялся в 70-х годах прошлого века. Тогда Ямамото создавал сценические костюмы для легендарного актера Дэвида Боуи. Кансай стал первым японским дизайнером, который представил свою коллекцию на подиумах в Лондоне. Модельер также сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером.

В 2010 году Кайсай заявил о себе в промышленном дизайне. Он разработал концепцию для скоростного экспресса Skyliner, курсирующего между Токио и аэропортом Нарита.

На протяжении последних лет совей карьеры у Ямамото была творческая коллаборация с французским Домом моды Louis Vuitton. Тогда создавалась коллекция с использованием сюжетов из японского искусства и театра кабуки.