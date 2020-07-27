В Японії помер відомий дизайнер Кансай Ямамото. Він пішов із життя у 76-річному віці. Повідомляється, що модельєра не стало через лейкоз.

Про смерть дизайнера розповіла його донька, знаменита акторка Мірай Ямамото. Вона опублікувала зворушливий допис з його світлиною на особистій сторінці в інстаграмі.

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21 липня мій батько Кансай Ямамото помер у віці 76 років. Він мирно покинув цей світ в оточенні близьких,

– написала дівчина.

Мірай додала, що не залишить справу тата. Вона підтримуватиме його спадщину та продовжить роботу в Kansai Super Studio. Донька модельєра збирається поєднювати це заняття із акторською кар'єрою.

У японських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ямамото пішов із життя через лейкоз, з яким боровся останні декілька місяців. Організм дизайнера не зміг подолати недугу.

Що відомо про Кансая Ямамото?

Ямамото з юності цікавився модою. Він вивчав цю сферу не лише в університеті, а й в різноманітних дизайнерських ательє. Розквіт його кар'єри відбувся у 70-х роках минулого століття. Тоді Ямамото створював сценічні костюми для легендарного актора Девіда Боуї. Кансай став першим японським дизайнером, який представив свою колекцію на подіумах в Лондоні. Модельєр також співпрацював із Елтоном Джоном та Стіві Вандером.

У 2010 році Кайсай заявив про себе у промисловому дизайні. Він розробив концепцію для швидкісного експресу Skyliner, що курсує між Токіо та аеропортом Наріта.

Протягом останніх років совєї кар'єри Ямамото мав творчу колаборацію із французьким будинком моди Louis Vuitton. Тоді створювалася колекція з використанням сюжетів з японського мистецтва і театру кабукі.