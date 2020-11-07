7 ноября ушел из жизни известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов. Вчера вечером художник плохо себя чувствовал, а утром с ним не было связи. Сейчас причина смерти неизвестна. Фильмографию Юрия Аглямзяновича читайте в материале LifeStyle 24.

Юрий Минзянов умер в 64-летнем возрасте. О смерти легендарного деятеля украинской киноиндустрии сообщила компания Star Media на странице в фейсбуке.

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Сегодня от нас ушла легенда – Юрий Минзянов! Наш друг, коллега, учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил, будет жить вечно! Царство ему небесное и светлая память!

– написали в заметке.

По информации издания "Детектор медиа" сестра жены Юрия Минзянова нашла его мертвым в собственной квартире в Киеве. Ася Дмитрук сообщила, что вчера во время телефонного разговора он говорил, что чувствует себя плохо, болит сердце. Утром кинопродюсер не выходил на связь и женщина отправилась к нему домой. Сейчас причина смерти неизвестна.

Что известно о Юрии Минзянове

Юрий Минзянов родился в 1956 году в городе Казань. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Более 10 лет кинопродюсер работал в компании Star Media, а в 2016 году создал собственный продакшн "Кристи фильм". Назвал компанию в честь внучки. В 2018 году поддерживал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

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