7 листопада пішов з життя відомий український кінопродюсер Юрій Мінзянов. Вчора ввечері митець погано себе почував, а вранці з ним не було зв'язку. Наразі причина смерті невідома. Фільмографію Юрія Аглямзяновича читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Юрій Мінзянов помер у 64-річному віці. Про смерть легендарного діяча в українській кіноіндустрії повідомила компанія Star Media на сторінці у фейсбуці.

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Сьогодні від нас пішла легенда – Юрій Мінзянов! Наш друг, колега, Вчитель, гуру і просто хороша людина! В це неможливо повірити. Неможливо зрозуміти та прийняти. Ми не можемо передати біль цієї втрати. Все, що він творив, буде жити вічно! Царство йому небесне і світла пам'ять!

– написали в дописі.

За інформацією видання "Детектор медіа" сестра дружини Юрія Мінзянова знайшла його мертвим у власній квартирі в Києві. Ася Дмитрук повідомила, що вчора під час телефонної розмови він казав, що почувається погано, болить серце. Вранці кінопродюсер не виходив на зв'язок і жінка відправилася до нього додому. Наразі причина смерті невідома.

Що відомо про Юрія Мінзянова

Юрій Мінзянов народився у 1956 році у місті Казань. Закінчив режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії. Понад 10 років кінопродюсер працював в компанії Star Media, а в 2016 році створив вланий продакшн "Крісті фільм". Назвав компанію в честь онуки. У 2018 році підтримував звернення Європейської кіноакадемії на захист ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова.

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