Вчера, 1 сентября, стало известно о смерти известного российского и советского актера Бориса Клюева. Звезда Ворониных умер от рака легкого.

В марте 2018 года сообщили, что актер болеет раком. Борис отрицал это, однако через год заявил, что это правда, но онкологическое заболевание не мешает ему сниматься в кино. Актер умер в возрасте 76 лет, сообщает 24 канал.

Биография Бориса Клюева

Актер родился 13 июля 1944 года в Москве. В 25 лет окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Во время учебы ему пришлось пойти в армию, где прослужил три года. Во время службы участвовал в массовке на съемках фильма Сергея Бондарчука "Война и мир".

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С 1969 года работал в Малом театре. На протяжении многих лет преподавал в Щепкинском училище актерское мастерство. Имеет звание профессора.

Был трижды женат. Единственный сын Алексей умер в 24 года из-за сердечной недостаточности.



Борис Клюев умер от рака / Фото из открытых источников

Позиция Бориса Клюева в отношении Украины

В 2014 году актер подписал письмо в поддержку президента РФ Путина об интервенции России в Крым. Также в интервью на канале "Москва 24" сказал, что Крым – это русская земля.

Я считаю, что Крым – это не исконно русская земля. Но там пролито столько русской крови, что мы имеем на него гораздо большее право, чем Украина. Тем более, что она очень мало что сделала для Крыма,

– сказал актер.

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