Известный российский и советский актер Борис Клюев умер в возрасте 76 лет от рака. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Российский актер Борис Клюев, известный по ролям Николая Петровича в сериале "Воронины" и Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", скончался на 76 году жизни. Об этом сообщил официальный сайт Малого театра.

К слову Умер Сергей Вязовский – экс-солист группы "Фристайл"

В марте 2018 года стало известно, что актер борется с раком легких. Сначала актер опровергал и отрицал эту информацию, однако в июле 2019 года подтвердил, что болен и проходит лечение. По словам Клюева, рак не мешал ему сниматься в кино или играть в театре.

Когда будут проходить похороны, пока неизвестно. Но прощание состоится в Малом театре, об этом сообщило TACC.



Борис Клюев умер от рака легких / gazeta.ru

Что известно о Борисе Клюеве

Народный артист России, актер театра и кино с 25 лет работал в Малом театре. Имеет ученое звание профессора по преподаванию актерского мастерства.

Снялся в более чем 30 фильмах, среди которых самые известные "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (роль Майкрофта), "Графиня де Монсоро" (роль герцога де Гиза) и в сериале "Воронины", в котором снимался около десяти лет.

Борис Клюев подписал письмо в поддержку вторжения России в Украину в 2014 году. В связи с этим объявлен персоной нон-грата – это лица, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.