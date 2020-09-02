Вчора, 1 вересня, стало відомо про смерть відомого російського та радянського актора Бориса Клюєва. Зірка Вороніних помер від раку легені.

У березні 2018 року повідомили, що актор хворіє на рак. Борис заперечував це, однак через рік заявив, що це правда, але онкологічне захворювання не заважає йому зніматися в кіно. Актор помер у віці 76 років, повідомляє 24 канал.

Біографія Бориса Клюєва

Актор народився 13 липня 1944 року в Москві. У 25 років закінчив Вище театральне училище імені Щепкіна. Під час навчання йому довелося піти в армію, де прослужив три роки. Під час служби брав участь у масовці на зйомках фільму Сергія Бондарчука "Війна і мир".

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З 1969 року працював у Малому театрі. Впродовж багатьох років викладав у Щепкінському училищі акторську майстерність. Має звання професора.

Був тричі одружений. Єдиний син Олексій помер в 24 роки через серцеву недостатність.



Борис Клюєв помер від раку / Фото з відкритих джерел

Позиція Бориса Клюєва щодо України

У 2014 році актор підписав листа на підтримку президента РФ Путіна щодо інтервенції Росії до Криму. Також в інтерв'ю на каналі "Москва 24" сказав, що Крим – це російська земля.

Я вважаю, що Крим – це не споконвічно руська земля. Але там пролито стільки російської крові, що ми маємо на нього набагато більше право, ніж Україна. Тим більше, що вона дуже мало що зробила для Криму,

– сказав актор.

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