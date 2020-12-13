В России скончался участник группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Ему было 64 года. Вероятной причиной смерти гитариста стал инфаркт.

О смерти Андрея Сапунова сообщает издание "РБК", ссылаясь на менеджера коллектива "Воскресение" Нонну Абрамову. Вероятной причиной смерти музыканта называют инфаркт.

Читайте также Умер Валентин Гафт – советский и российский актер

К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию,

– рассказала журналистам Абрамова.

Согласно информации телеграм-канала Mash, 64-летний Андрей Сапунов скончался по дороге в больницу. Гитаристу группы "Воскресение" стало плохо около 7 часов утра. У него упало давление и появились боли в сердце. Скорая прибыла к дому музыканта вовремя, однако на подъезде к приемному отделению сердце звезды остановилось. Спасти Андрея Сапунова медикам не удалось.

Стоит добавить, что в 2016 году Андрей Сапунов перенес операцию на сердце.



Андрей Сапунов на сцене / Фото ТАСС

Что известно об Андрее Сапунове

Музыкант был участником группы "Воскресение", к которой присоединился в 1979 году. Однако уже через три года коллектив распался, поэтому Андрей Сапунов перешел в вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы", в составе которого выступал как вокалист, гитарист и бас-гитарист.

В 1994 году началась новая эпоха группы "Воскресение", которую Андрей Сапунов возродил вместе с Алексеем Романовым и Евгением Маргулисом. Из коллектива Сапунов ушел в апреле 2016 года. Тогда причиной якобы стали разные политические взгляды с лидером Романовым – гитарист отказался ехать с концертом в оккупированный Крым.

Андрей Сапунов и Крым

Гитарист и соучредитель "Воскресение" ушел из группы после 36-летней карьеры из-за противоположных политических взглядов с участниками – он отказывался от выступлений в оккупированном Россией Крыму.

В марте 2016 года коллектив без Сапунова выступил в Симферополе, где публика забросала музыкантов яйцами после слов лидера Алексея Романова: "Наш товарищ Андрей Сапунов не поехал в ваш оккупированный Крым. Но Крым – ваш". После этого инцидента Сапунов вышел из группы.