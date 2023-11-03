Чтобы не погибли от морозов: какие растения нужно укрывать на зиму
Источник:"Апостроф"
В ноябре уже убирают последний урожай и готовят участок на зиму. Некоторые растения особенно нуждаются в укрытии от заморозков.
Больше всего нужно защитить теплолюбивые многолетние цветы, экзотические растения, декоративные кусты и саженцы до 4 лет. Только нужно знать, как правильно и чем их укрывать на зиму.
Обратите внимание Успейте сделать это: 5 растений, которые нужно посадить до начала заморозков
Хвойные деревья
На первом месте – хвойные деревья, поскольку в зимнее время могут быть обожженные солнцем. Перед этим сажанец стягивают, тогда одевают мешковину и фиксируют к опоре.
- Это очень важно, в частности, для туй. Потому что их не будет сушить мощный ветер. К тому же останется ярко-зеленый цвет хвои и растения хорошо переживут заморозки.
Розы
Все виды роз тоже нуждаются в укрытии, за исключением парковых. Например, плетистую розу следует связать, положить на хвойные ветки и укрыть материалом, например, спанбондом. Он сделан не из ткани, а из полимерных волокон. Сверху можно снова засыпать хвойными ветвями.
Плетистые розы / Фото Pinterest
- Кустовые виды цветов защищают каркасным укрытием – ставят дуги и накрывают плотным материалом. А вот штамбовые – покрывают выше упомянутым спанбондом или мешковиной.
Другие виды цветов
На зиму нужно укрыть такие цветы, как клематисы. В первую очередь их снимают с опор и ставят на деревянную доску или застилают ветвями хвои. Тогда растение окутывают спанбондом.
- Гортензии – красивые цветы, которые также нуждаются в защите от морозов. Рекомендуется возвести над цветами каркас, а сверху – зафиксировать материал, пропускающий воздух к растениям.
- Ирисы обычно покрывают на зиму хвойными ветвями, соломой, торфом или спанбондом.
- Перед тем, как укрыть рододендроны, их связывают, ставят над ними каркас и покрывают спанбондом.
Рододендроны / Фото "Зеленая усадьба"
- А вот цветы, которые выращивают из лука, таких как лилии, нарциссы, тюльпаны следует укрывать хвойными ветвями.
Молодые и плодовые деревья
Плодовые деревья также нужно укрывать на зиму. Это необходимо для того, чтобы не появлялись трещины на коре, которая образуется зимой с наступлением морозов.
Особого внимания нуждаются молодые растения, которые посадили недавно осенью. По всей вероятности, они еще не успели прижиться. Укрытие убережет такие саженцы от замерзания при низких температурах и отсутствии снега.