Известный украинский шахматист Василий Иванчук дал откровенное интервью, в котором рассказал, что ему предлагали роль в самом популярном сериале от Netflix "Ход королевы". Почему Иванчук не сыграл в ленте – читайте далее.

"Ход королевы" стал самым популярным сериалом на Netflix и уже четыре недели подряд бьет рекорды по просмотрам на стриминговой платформе. В финале главная героиня ленты играет реальную партию, которая произошла между украинским гроссмейстером Василием Иванчуком и американским шахматистом Патриком Вальфором в 1993 году. Во время разговора с журналистами "Радио Свобода" Василий рассказал о впечатлениях от сериала, а также признался, что ему поступало предложение сыграть в нем одну из главных ролей.

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Василия Иванчука называют гением шахмат. Его считают сильнейшим шахматистом мира. Гроссмейстеру уже длительное время удается удерживаться в топ-рейтингах шахматистов высокого уровня. Он остается профессиональным шахматистом, а во Львове работает его шахматная школа.

Василий Иванчук о сериале "Ход королевы"

Шахматист поделился, что сериал ему понравился. Создатели ленты пытались показать внутренний мир шахматиста, особенно в последних сериях. Иванчук отметил, что им это удалось. Это хорошо видно на примере главной героини Бет Хармон.

Она хочет сосредоточиться на шахматах, делать свою работу, на интуитивном уровне имеет свой уникальный мир, непохожий на мир других людей, и должна защищать этот мир от ненужного влияния. Это мне очень понравилось,

– рассказал Василий.

Украинский шахматист о предложении сыграть в сериале Netflix

Иванчук признался, что получал предложение сыграть роль Боргова. Ему написали на электронную почту, однако шахматист не сразу ответил. Он поделился, что не знал, что это за телекомпания, правда это или афера, или шутка. Тогда написал, спрашивая, что предлагают, чтобы узнать объем работы.

Неделя между переписками прошла, и мне сообщили, что нашли другого актера на эту роль. Хорошо, нет вопросов. Забегая вперед, скажу, именно роль Боргова была бы мне комфортной. Если уж выбирать персонажа, которого бы я сыграл, то скорее это был бы сторож, который научил девочку играть в шахматы. Эта роль мне бы больше подходила,

– поделился Василий Иванчук.

Что известно о сериале "Ход королевы"

Сюжет ленты построен на рассказе о выдающейся шахматистке Бет Хармон. Жизнь девочки кардинально изменилась после жуткой автокатастрофы, в которой погибла ее мама. Тогда девочка попала в приют в Кентукки, где пришлось искать друзей и приспосабливаться к суровым правилам.

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Маленькая девочка случайно наткнулась на уборщика, который играл в шахматы. Позже Бет уговорила мужчину научить ее этой игре. Впоследствии она смогла обыграть не только своего учителя, но и студентов из местного колледжа. С годами сноровка и знание только совершенствовались. Ей стало по силам обыгрывать в партии самых известных шахматистов, которыми восхищалась вся Америка. Однако только один соперник отделял ее от звания "Лучший игрок мира".

В сериале "Ход королевы" показан не только путь Бет Хармон к успеху, но и ее падение. Она снискала всемирную славу, однако стала зависимой от транквилизаторов. Также девушка переживает романтические приключения и потерю близких людей.

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу