Как назвать девочку: 5 украинских имен, которые вам понравятся

Выбор имени – безусловно очень важная задача родителей. Ведь от него может зависеть даже судьба человека. Мы собрали интересные украинские имена для девочек.

До выбора имени ребенку родителям нужно отнестись особенно тщательно. От этого многое зависит в жизни человека. Поэтому этот вопрос нужно изучить. 24 Канал собрал интересные украинские имена для девочек, которые вам понравятся.

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Украинские имена для девочек

Трояна – это древнее украинское имя, имеющее историческое происхождение. Оно означает "троить", "умножать". Есть версия, что имя происходит от названия города Троя, имеющего глубокие мифологические корни. Троя была легендарным городом, который стал основой для греческого эпоса "Илиада" Гомера.

Звонка – это женское имя с глубокими корнями в украинском языке и культуре. Имя "Звонка" происходит от слова "звонок", которое используется для описания звучания звонка или звонка.

Квитослава – это украинское женское имя, состоящее из двух составных частей: "квито", что означает "цветок" или "цветущий", и "слава", что означает "слава". Таким образом, Квитослава толкуется как "цветущая слава" или "имеющая прославление через красоту или элегантность".

Имя "Леля" – славянское и происходит от имени древнеславянской богини Лели. Юная богиня символизировала нежность и чистоту молодой девушки. В некоторых источниках Леля была дочерью богини любви и красоты Лады.

Болеслава – украинское женское имя, также имеющее славянское происхождение. Оно состоит из двух составных частей: "боле", что означает "боль" и "слава", что означает "слава" или "ведомость". То есть, имя "Болеслава" можно объяснять как "желательная слава" или "имеющая желаемую славу".