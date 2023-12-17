7 самых древних украинских имен для девочек

В последнее время люди обращают внимание на традиции, обычаи и имена. Что касается последнего, то они у нас очень интересные, неповторимые и эффектные.

Выбор украинских имен помогает поддерживать национальную культуру и передавать ее следующим поколениям. Это однозначно усиливает нашу нацию. Подборку украинских имен для девочек – собрал 24 Канал.

Очень хорошо 7 самых красивых украинских имен, которыми можно назвать дочь в 2024 году

Украинские имена для девочек: список

Зореслава – удельно украинское женское имя, возникшее от мужского – Зореслав. В него входят 2 слова: "звезда" и "слава". Имя трактуют как "озаренная славой" или "славящая звезду".

Кекилия – красивое имя, которое образовалось из греческого языка. Это имя объясняют как "покровительница музыки". Кстати, оно также напоминает нам о популярной украинской певице – Вере Кекелии.

Дзвенислава или Дзвонка очень хорошо звучит. В него входят 2 части: "звон" (звонит) и "слава". В Киевской Руси говорили, что за этим именем стоит мощный ангел-хранитель, который будет защищать человека от проблем.

Мотрона сейчас услышишь редко, хотя когда-то так часто называли девочек. Несмотря на то, что имя греческое происхождение, оно было популярным в Украине в древности. Имеет значение – "женщина", "молодая".

Одарка имеет давнюю историю в украинской культуре. Оно возникло от славянского слова "одарить", что имеет значение "подарить". Одарка символизирует щедрость, добро и таланты человека. Такой формой имени часто называют Дарию или Дарью.

Чаруня – возникло от наших предков-славян, а именно – от слова "волшебный". Имеет значение "волшебство". Такое женское имя не имеет древней истории, но его используют любители необычного и интересного.

Ориана – означает "орийка" или "орианская женщина". Иногда так называли страну роботящих в украинской мифологии. В некоторых контекстах используется как древнее название Украины. А вот в римской культуре Ориана была богиней утренней звезды.

Недавно мы делали красивую подборку украинских имен для мальчиков, в которой найдете что-нибудь интересное для себя.