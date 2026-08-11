Если ваша фамилия оканчивается на -енко, что это означает: ответ удивит многих

В Украине можно не знать соседа, но почти наверняка знать хотя бы одного Коваленко, Шевченко или Ткаченко. Некоторые фамилии настолько распространены, что давно стали частью нашей повседневной жизни. Но мало кто задумывается о том, что несколько букв в конце фамилии могут рассказать целую историю о происхождении рода.

Как пишет ukr.cool, лингвисты объясняют, что суффикс -енко относится к так называемым патронимическим суффиксам. Проще говоря, он означает "сын кого-то" или "потомок кого-то".

Например:

Коваленко – сын кузнеца;

Бондаренко – сын бондаря;

Петренко – сын Петра;

Ткаченко – сын ткача;

Шевченко – сын сапожника.

Поэтому, если ваша фамилия оканчивается на -енко, скорее всего, когда-то она указывала на профессию или имя вашего предка. Своеобразный семейный "паспорт" существовал задолго до появления документов.

Почему таких фамилий так много



Значение украинских фамилий / Фото Pinterest



Если вам кажется, что у половины украинцев фамилия на -енко, то это не такая уж выдумка.

Именно этот суффикс стал одним из самых продуктивных в украинском языке. Особенно активно такие фамилии распространились в XVII веке. После Зборовского соглашения 1649 года в казацких реестрах фамилии на -енко даже преобладали над всеми остальными. Например, в Киевском полку они составляли около 60 % от всех записей.

Причина была довольно проста. В реестры в основном записывали молодых казаков, которых называли по отцу. Если отца звали Коваль, сын автоматически становился Коваленко.

Запорожская Сечь и фамилии

Немало современных украинских фамилий сформировалось именно во времена Запорожской Сечи. Туда приходили люди из разных уголков Украины, нередко меняя свои имена и фамилии. Новые прозвища помогали скрыть прошлое или просто выделиться среди других казаков.

Именно тогда появилось огромное количество фамилий на -енко, среди которых были и довольно колоритные. В казацких реестрах можно найти даже такие фамилии, как Голопупенко, Короцюпенко или Дубогризенко. Похоже, в фантазии у наших предков точно не было недостатка.

Где больше всего фамилий на "-енко"

Сегодня фамилии на -енко остаются одними из самых распространенных в Украине. По данным лингвистических исследований, они охватывают около 15% населения страны и уступают по количеству лишь группе фамилий на -ов/-ев/-ев.

Кстати, некоторые украинские фамилии историки связывают с казацкой старшиной и элитой. Рассказываем, какие именно и что они означают.