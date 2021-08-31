Украинская выставка о Чернобыле состоится одновременно в 11 странах мира

Интерактивную выставку CHRNBL 35 на базе мобильного приложения Chornobyl App покажут в разных уголках планеты.

Выставка CHRNBL 35 состоится в рамках одноименного международного онлайн-форума, в котором примут участие ликвидаторы, ученые и эксперты из Украины, США, Канады, Финляндии, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Греции, Словении и Чехии.

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Форум CHRNBL 35, посвященный влиянию Чернобыля на человечество, продлится в течение 5 дней октября, а выставку будут показывать весь месяц сразу в 11 странах.

Для этого применят инновационную технологию, которую впервые протестировали в апреле этого года на 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС – тогда выставка состоялась одновременно в 50 городах Украины. 35 распечатанных постеров оживали в приложении Chornobyl App с помощью технологии добавленной реальности и позволяли посетить Чернобыль виртуально и даже сфотографироваться с Колесом Обозрения.

Выставка в приложении Chornobyl App – механика работы: смотрите видео

На выставке CHRNBL 35 презентуют новые художественные экспонаты, а приложение даст возможность осмотреть известные объекты Зоны отчуждения, увидеть экспонаты Национального музея Чернобыль, интерактивные карты и рассекреченные документы КГБ.

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Масштабный форум и выставка CHRNBL 35 станут важной международной платформой, которая позволит воспринимать Чернобыль не местом боли и сожаления, а примером национального героизма и всемирного единения перед лицом непреодолимой силы, – говорит куратор форума Светлана Коршунова, основательница проекта Artefact, который на протяжении 4 лет реализует социальные и культурные мероприятия, чтобы привлечь внимание к Чернобылю.



Постер форума и выставки CHRNBL 35