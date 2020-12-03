Известная шведская модель Эльза Хоск продолжает делиться моментами из жизни. На этот раз она поделилась нежным фото из дома, где появилась в уютном наряде.

Эльза Хоск обнародовала новые фотографии на личной инстаграм-странице. Беременная шведская модель практически ежедневно показывает фото с прогулок по Нью-Йорку или путешествий. На днях звезда показала фото со своего дома.

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Look Эльзы Хоск

Модель позировала перед камерой в своей квартире, сидя на белом коврике возле дивана. Она надела удобный и уютный наряд: бежевую кофточку со стразами на пуговицах. Ее она объединила с теплыми вязаными штанами молочного цвета. На ногах Эльзы были домашние тапочки с мехом. Такой домашний и нежный образ Хоск очаровал сеть.

Знаменитость уложила белокурые волосы легкими волнами. На лице она сделала легкий макияж, который удачно дополнял милый аутфит. Звезда накрасила веки нюдовимы тенями и подчеркнула глаза черными стрелками. На губах Эльзы Госк красовалась коричнево-бежевая глянцевая помада.



Эльза Хоск в домашнем образе / Instagram / @hoskelsa