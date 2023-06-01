Кактусы непременно зацветут, если это учесть: 4 важные правила по уходу за растениями

Некоторые люди равнодушно относятся к кактусам: посадили, полили раз в несколько месяцев и все. На этом их уход заканчивается. Но так дела не будет. Есть определенные рекомендации, как ухаживать за кактусами, чтобы они цвели.

Кактусы обладают особой структурой, позволяющей им сохранять воду и выживать в условиях ограниченного увлажнения. Они не требуют много усилий в уходе, но есть вещи, о которых не стоит забывать. 24 Канал подскажет, как ухаживать за кактусами, чтобы они цвели.

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Уход за кактусом

Для того чтобы ваш кактус зацвел, вот несколько советов по уходу:

Кактусам нужно яркое, прямое солнечный свет , чтобы стимулировать цветение. Разместите его на окне или на открытом месте, где он будет получать достаточно солнечных лучей.

Для того чтобы кактус зацвел, нужно правильно поливать растение. Перед этим убедитесь, что верхний слой почвы полностью высох. После полива дайте почве полностью высохнуть перед следующим разом. Зачастую это делать не нужно.



Поливаем кактус / Фото Суккуленты

Некоторые виды кактусов могут зацвести при определенной температуре . Обеспечьте своему кактусу оптимальную температуру от +20 до +30 летом. В зимний период, когда многие виды кактусов нуждаются в отдыхе, снизьте температуру до +10-15.

Играет большую роль и пересадка кактуса. Лучше не спешить с этим и подождать до осени, когда цветы засохнут и выпадут. Этот момент имеет значение, потому что зимой кактус нуждается в покое. А еще в этот период у него закладываются зачатки бутонов.



Пересадка кактуса / Фото Kvitofor