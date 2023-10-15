Чем удобрить землю перед посадкой озимого чеснока: секрет опытных огородников

Перед посадкой озимого чеснока необходимо обязательно удобрить грядку. Это обеспечит растение необходимыми питательными веществами для роста и развития.

Опытные огородники поделились, чем лучше подпитать землю. Кстати, если до сих пор не знаете, где категорически нельзя сажать озимый чеснок, срочно читайте здесь.

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Удобрения перед посадкой озимого чеснока

Подготовить почву к посадке чеснока нужно примерно за две недели. В крайнем случае, не позже, чем за 7 дней.

Под перекапывание вносят питательную смесь, что обеспечит озимый чеснок полезными веществами на весь сезон. Так, на каждый квадратный метр выделяют:

перегной – 5-6 килограммов;

сернокислый калий – 10 грамм;

суперфосфат – 20 грамм.

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Эти три компонента соединяют и распределяют по грядке. Затем землю перекапывают и заравнивают. Кстати, перед посадкой зубчиков каждый квадратный метр рассыпают по 1 стакану удобрения.