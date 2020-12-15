Участник "Холостячки" Алексей рассказал, как сохранить в отношениях страсть и близость
Романтическое реалити-шоу страны "Холостячка" приблизилось к финалу. Уже в пятницу, 18 декабря, поклронники проекта узнают, кого из мужчин выбрала Ксения Мишина. А пока зрители находятся в ожидании, финалист Алексей Тригубенко поделился интересными мыслями по сохранению страсти и близости в отношениях.
Алексей опубликовал интересное сообщение на личной странице в инстаграме. Накануне долгожданного финала мужчина решил поделиться своими мыслями. Он считает, что мнения многих людей о том, что страсть может быть только в начале отношений – это стереотип. Поэтому мужчина решил дать несколько советов, которые помогут сохранить невероятные чувства для дальнейшей истории любви.
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Тригубенко отметил, что часто причина исчезновения страсти в паре состоит в том, что влюбленные мало времени проводят вместе, появилось много работы, родились дети, бытовые дела и тому подобное. А также считают, что все наладится на следующей неделе или, когда жизнь станет лучше, стабильнее. Однако мужчина убежден, если проводить с любимым человеком мало времени, то неизбежна потеря интимности и взаимного притяжения.
Аксиома: Нет притяжения – нет общения – конец отношениям! Появляются негативные эмоции, которые влекут за собой еще больше проблем и удаление в паре,
– отметил Алексей.
Участник "Холостячки" решил назвать топ-5 пунктов, которые, по его мнению, помогают сохранять страсть и любовь в отношениях. И неважно, сколько времени вы уже строите историю любви.
Как сохранить в отношениях страсть и близость: советы от Алексея Тригубенко
- Разговаривайте со своим партнером.
Положительных вещей должно быть в два раза больше, чем отрицательных. И нужно не просто говорить, а строить совместные планы на будущее, прислушиваться к мнению второй половинки.
- Пробуйте что-то новое, выходите из зоны комфорта.
Таким образом отношения будут развиваться. Планируйте различные приятные сюрпризы (прогулки, поездки, походы в кино/театр, уютное кафе, романтический ужин дома). Партнер должен чувствовать, что вы о нем заботитесь и любите его.
- Показывайте любовь партнеру.
Если не знаете, как это сделать, спросите у любимого человека. Это поможет вам избежать конфликта и узнать, чего ожидает ваш партнер.
- Подумайте, что вы можете дать своему любимому человеку.
Когда вы отдаете свои эмоции, силы, деньги, то начинаете понимать, как много для вас значит этот человек. Если ничего не вкладываете – ничего не получаете. А это значит, что не будете чувствовать себя значимым и любимым. Подумайте, что поможет вашему партнеру понять, что он для вас в приоритете. Это могут быть какие-то ваши общие моменты, о ценностях которых знаете только вы.
- Не забывайте делать поступки, которые делали в начале отношений.
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