Романтическое реалити-шоу страны "Холостячка" приблизилось к финалу. Уже в пятницу, 18 декабря, поклронники проекта узнают, кого из мужчин выбрала Ксения Мишина. А пока зрители находятся в ожидании, финалист Алексей Тригубенко поделился интересными мыслями по сохранению страсти и близости в отношениях.

Алексей опубликовал интересное сообщение на личной странице в инстаграме. Накануне долгожданного финала мужчина решил поделиться своими мыслями. Он считает, что мнения многих людей о том, что страсть может быть только в начале отношений – это стереотип. Поэтому мужчина решил дать несколько советов, которые помогут сохранить невероятные чувства для дальнейшей истории любви.

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Тригубенко отметил, что часто причина исчезновения страсти в паре состоит в том, что влюбленные мало времени проводят вместе, появилось много работы, родились дети, бытовые дела и тому подобное. А также считают, что все наладится на следующей неделе или, когда жизнь станет лучше, стабильнее. Однако мужчина убежден, если проводить с любимым человеком мало времени, то неизбежна потеря интимности и взаимного притяжения.

Аксиома: Нет притяжения – нет общения – конец отношениям! Появляются негативные эмоции, которые влекут за собой еще больше проблем и удаление в паре,

– отметил Алексей.

Участник "Холостячки" решил назвать топ-5 пунктов, которые, по его мнению, помогают сохранять страсть и любовь в отношениях. И неважно, сколько времени вы уже строите историю любви.

Как сохранить в отношениях страсть и близость: советы от Алексея Тригубенко