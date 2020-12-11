Первый сезон реалити-шоу "Холостячка" близится к финалу. В 8 выпуске за сердце Ксении Мишиной боролись трое мужчин. Девушка познакомилась с родными участников, которые помогли ей лучше понять их. Но в душевных свиданиях были и напряженные моменты, которые еще больше усложнили выбор.

11 декабря состоялся 8 выпуск проекта "Холостячка". Трое мужчин боролись за сердце Ксении Мишиной, однако она не всем смогла ответить взаимностью. Как прошло знакомство с родителями Андрея и Алексея, свидание с Александром и его дочерью, а также неожиданная церемония роз – читайте дальше.

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Знакомство Ксении с родителями Алексея

Перед тем, как знакомить Ксению с родителями, Алексей решил провести с ней время наедине. Он пригласил ее в ресторан, где предложил провести время с закрытыми глазами. Мужчина отметил, что так ему легче поделиться своими чувствами. Они кормили друг друга с рук экзотическими сладостями, было много тактильных контаков, что сближало пару.

Алексей признался "Холостячке", что любит ее и страстно поцеловал. Для Мишиной эти слова были чрезвычайно приятными. Она верит в то, что мужчина с ней искренен. "С ним я нахожусь в состоянии влюбленности", – сказала Ксения.

После романтического свидания Алексей и Ксения отправились к родителям. Мама, папа и сестра участника с теплотой встретили Мишину. Они были рады видеть ее рядом с сыном. "Холостячка" мило общалась с родителями, рассказывала о свидании с Алексеем и другие интересные истории. Мама мужчины приготовила для Ксении альбом с его детскими фотографиями, которые все с удовольствием рассматривали.

Отец Алексея занимается выращивания клубники, мама владеет сетью магазинов одежды, а сестра Алексея работает кондитером и учит готовить. После услышанного Мишина призналась, что у нее нет достаточно времени для готовки, однако, когда она выйдет замуж, то готова находить компромиссы. Во время откровенного разговора с мамой Ксения призналась, что в Алексее есть все черты, которые каждая женщина хочет видеть в своем мужчине.



Ксения Мишина в гостях у родителей Алексея / Фото stb.ua

Далее с "Холостячкой" захотел пообщаться отец Алексея. Он отметил, что между женщиной и мужчиной должно быть взаимопонимание и тогда семья будет крепкой и отношения длительные. Ксения призналась, что видит в их семье любовь и счастье и благодарит их за то, что они воспитали настоящего мужчину.

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После приятного вечера с родителями у Ксении был диалог с Алексеем, во время которого участник вновь признался ей в любви и сказал, что теперь их отношения для него в жизни на первом месте.

Знакомство "Холостячки" с дочерью Александра

Александр и его дочь Эля пригласили Ксению и Платона на мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет. "Холостячка" подарила девочке графический планшет, о котором она мечтала. А Александр решил реализовать желание сына Мишиной и подарил ему самокат для трюков.

Эля начала процесс приготовления конфет, который помог всем сблизиться и найти общий язык. Платон хотел обратить внимание девочки на себя и поменял их конфеты местами. Дети были активными, самостоятельными, коммуникабельными. Однако Александра очень смутил вопрос дочери, когда она поинтересовалась, кто они с Ксенией друг другу и попросила рассказать концепцию проекта. Однако он смог подобрать правильные слова и все объяснил ей.

После свидания с детьми Ксения и Александр отправились в салон татуировок. Мужчина предложил "Холостячке" сделать совместные тату. Мишина объяснила, что ей понравилась такая идея, однако она согласится на нее только в том случае, если выберет его в финале. Это очень расстроило мужчину.

Ксения была счастлива, что Александр познакомил ее с дочерью, однако ей не понятно, почему он не захотел знакомить ее с родителями. Даже если они не могли встретиться лично, можно было сделать это с помощью видеосвязи.

Знакомство Мишиной с мамой и сестрой Андрея

"Холостячка" приехала в родной город Андрея – Житомир. Когда она шла по центральной аллее, прохожие мужчины дарили ей розы, уличный музыкант спел о ней песню, а позже ее окружили танцовщики, которые исполнили зажигательный танец. Ксения поняла, что все это организовал Андрей и его задумка ей очень понравилась.

После такой встречи Мишиной в Житомире Андрей повез "Холостячку" знакомиться с мамой и сестрой. Обе женщины носят имя Лариса. Мужчина признался, что ни разу не знакомил девушек с мамой. Разговор был очень теплым и приятным.

Далее Андрей предложил всем сыграть в игру, с помощью которой он хотел, чтобы мама и сестра рассказали несколько историй, некоторые из них были правдой, а некоторые были ложью. "Холостячка" же больше смогла узнать о мужчине и пообщаться с его родными.

Разговор Ксении с мамой Андрея / Фото stb.ua

Во время откровенного разговора с мамой Андрея Мишина призналась, что на проект действительно пришла с надеждой найти свою любовь. Также "Холостячка" рассказала Ларисе, что мужчина поделился с ней, что за пределами реалити-шоу у него есть девушка, но он ее не любит. Мишина поделилась, что ее смущает тот момент, что Андрей постоянно сомневается.

Вечер был очень трогательным и душевным, однако это не было завершением свидания с Андреем. Мужчина пригласил "Холостячку" в ресторан, потому что хотел пообщаться с ней наедине. Участник признался Мишиной, что любит ее, но она отметила, что пока не может сказать ему то же самое. Мужчина поделился, что несколько дней назад ему писала девушка, с которой он был в романтических отношениях до проекта и пока не рассказал ей о том, что влюбился в Ксению.

Разговор был напряженным и вызвала разные эмоции у обоих. Андрей отметил, что любит "Холостячку" и это самое главное, что он хочет донести до нее.

Напряженная церемония роз

"Холостячка" решила начать церемонию роз с интриги. Каждому участнику она передала костюм, на пиджаке которого уже была бутоньерка. Ксения отметила, что такой шаг она сделала для того, чтобы показать свою симпатию к мужчинам, но это не значит, что все пройдут в финал.

Перед тем, как сделать важный выбор, Мишина решила поговорить с Андреем. Она поблагодарила мужчину за его откровенность. Отметила, что его чувства к женщинам очень быстро меняются, что ее смущает. После разговора "Холостячка" решила отдать Андрею коробку, которую он вручил ей во время первой встречи со словами, что она откроет ее в финале или, когда захочет попрощаться с ним. За шаг до признания в любви мужчина покинул проект.

Александр удивился, когда "Холостячка" вернулась без Андрея. Алексей же решил не скрывать, что чувствует и признался, что очень соскучился по ней. Ксения забрала у участников бутоньерки и отметила, что больше роз не будет. Впереди важнейшая неделя и очень сложный выбор. Уже на следующей неделе Мишина выберет, с кем из этих двух мужчин продолжит романтическую историю после финала.