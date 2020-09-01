Сегодня наступил первый день осени, а это значит, что пора планировать осенний гардероб. Мы разобрались в том, что представляли в своих коллекциях именитые дизайнеры, поэтому знаем, что вы будете носить этой осенью.

Узнать о том, что будет модным и трендовым уже совсем скоро – всегда приятно и интересно. Мода на вещи из сезона в сезон меняется просто кардинально. Поэтому, чтобы Вы были всегда в тренде, мы расскажем вам о вещах, которые осенью больше всего будут доминировать.

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Институт цвета Pantone определил главные цвета сезона осень-зима 2020/2021. Среди трендовых цветов – насыщенный мальвово-красный (Samba), сиренево-фиолетовый (Magenta Purple), янтарно-оранжевый (Amber Glow), желто-зеленый (Green Sheen), цвет обожженного красного кирпича (Fired Brick).

Тренды осени 2020

Комплиментарное сочетание цветов

Сюда относятся все сочетания ярких цветов. Такие оттенки довольно опасны, ведь при выборе ярких цветов надо сохранять золотую середину, ведь очень легко можно перейти грань и выглядеть нелепо и неуместно.

Специалисты советуют сочетать этой осенью такие цвета: фиолетовый + желтый, зеленый + оранжевый, синий + желтый.

Стилисты рекомендуют никогда не сочетать черный и коричневый; красный и розовый; лиловый и фиолетовый; темно-синий и черный; сливовый и фиолетовый.



Цветная одежда добавит интересный акцент в ваш гардероб / Pinterest



Колорблокинг добавит красок в деловой гардероб / Pinterest



Яркий колорблокинг – залог Вашего красивого образа / Pinterest

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Сиреневая одежда

Нежные оттенки сиреневого цвета идеально впишутся в осеннюю палитру цветов. И пока еще не наступили холодные и серые дни, советуем вам внести разнообразие в осенний гардероб ярким цветом, который подарит хорошее настроение не только вам, но и окружающим. На Миланской Неделе моды в фиолетовых тонах дефилировали модели Hugo Boss и Prada.



Сиреневая одежда идеально впишется в палитру осенних цветов

Кожаные тренчи

Тренчктд, который, как правило, преобладает в светлых оттенках – можем увидеть в этом сезоне не только в кожаном черном исполнении, но и в разных приглушенных оттенках. Это могут быть коричневые, красные, салатовые или молочные тренчи. Именно такое изделие осенью будет очень популярным.



Кожаный тренч – безусловный тренд осени 2020 года / Pinterest



Кожаный тренч будет прекрасно сочетаться на контрасте с другими цветами / Pinterest

Костюмы

Брючный костюм – мастхев этой осенью. Если вы еще не приобрели жакет и брюки одинакового оттенка – спешите, ведь костюм будет на бешеном пике популярности. Дело в том, что в этом году важно чувствовать себя в одежде удобно и комфортно, а брючный костюм этому идеально способствует. Утренние хлопоты перед шкафом теперь сведутся к минимуму.



Брючный костюм – тренд нового сезона / Pinterest



Выбирая брючный костюм – делайте акцент на брюках палаццо / Pinterest

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Стеганый плащ

Дизайнеры всегда находят возможность разнообразить верхнюю одежду интересными деталями. Практичное и уютное стеганое пальто возвращается снова в моду. Fashion-эксперты советуют делать акцент на талии с помощью пояса или ремня. В новых коллекциях множество оригинальных идей представили Balenciaga, Chanel, Moncler и другие.



Стеганый плащ смотрится не только красиво, но и довольно стильно / Vogue



Клеточка

Клетка – классический принт, который не может выйти из моды. Поэтому дизайнеры из года в год лишь делают акценты на крупной или мелкой ячейке. Осенью будет преобладать большая клетка, которая является повседневным стилем, даже неформальным, поэтому идеально подойдет к светлым и черным джинсам.



Клетка – один из главных трендов осени 2020 / Pinterest



В таком сочетании образ будет смотреться стильно и женственно. Помните, что клетка – это не только строгость, но и романтика.