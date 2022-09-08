Романтические и изысканные: трендовые прически осени на короткие волосы
Осень - время перемен, так что стоит подумать над изменением своего имиджа. Смотрите подборку актуальных стрижек на короткие волосы в материале.
24 канал собрал наиболее популярные и трендовые прически на короткие волосы, которые не только подчеркнут ваше лицо, но и отлично подойдут для осеннего времени.
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Расслабленное каре
В тренде до сих пор естественность и натуральность, поэтому каре с немного взбудораженной укладкой (или вообще без нее) держит свои позиции в топе наиболее популярных причесок. Осенью такое каре идеально подходит под тренчи и шарфы, а в сочетании с нежным макияжем отлично впишется в осеннюю атмосферу.
Над таким каре не надо часами сидеть перед зеркалом, чтобы все хорошо уложить – достаточно просто помыть голову и получить отличный расслабленный образ.
Расслабленное каре / Фото ukrmedia
Если хочется добавить игривости каре, можно завивать некоторые пряди волос – чтобы засечка выглядела волнистой и упругой.
Волнистое каре / Фото ukrmedia
Светлый боб
Главным трендом лета – осени 2022 года стал короткий светлый боб – ради этой прически модницы осветляют и делают пепельные волосы. Именно боб стал универсальной прической – легкость в уходе и короткая длина идеально совпали с осенним настроением.
Светлый боб / Фото с инстаграммы @daniellemarcan
Она подходит любому, в любом возрасте – это стрижка, которую можно подобрать к любой форме или структуре лица.
Светлый боб / Фото с инстаграммой @dianekruger
Пикси
Уже несколько сезонов первенство в топе коротких причесок держит многогранная пикси – короткая стрижка, которая легка в укладке и имеет множество вариаций.
Пикси / Фото
Для любого времени года пикси подходит идеально. Кроме того, пикси можно уложить множеством эффектных способов.
Укладка стрижки пикси / Фото