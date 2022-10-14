Будто только из стиралки: как вывести неприятный запах из одежды
Одежда, которая регулярно носится, или, наоборот, неделями лежит на дальней полочке, со временем приобретает неприятный запах, от которого трудно избавиться. Что делать и как спасти одежду от затхлости с помощью подручных средств – читайте в статье.
Избавиться от запаха пота или затхлости можно с помощью нескольких простых продуктов, которые вернут вещам свежесть и выступают естественными смягчителями для тканей, пишет 24 канал.
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Иногда даже стирка в машинке не может забрать постоянный неприятный запах, поэтому хозяйки и хозяева пользуются простыми лайфхаками, минимизирующими запах прелости, пота или неприятного амбре.
Холодный воздух
Если положить вещь на несколько часов в холодильник, это поможет снизить запах пота на ткани. Это обусловлено тем, что запах пота вызывают бактерии, которые находятся на теле и кочуют на одежду. Холод – дискомфортная среда для них, так что достаточно просто положить вещь в холодильник – и неприятный аромат можно устранить.Обратите внимание! Нельзя просто класть вещи на полки холодильника – они могут впитать другие запахи продуктов. Чтобы холодильник эффективно абсорбировал вонь, нужно положить вещь в герметичный мешок или пакет.
После такого охлаждения следует прополоскать и высушить.
Холодный воздух ликвидирует запахи от пота.
Уксус
Уксус также обладает полезными свойствами, которые справятся с неприятным запахом на одежде. Чтобы абсорбировать плохие ароматы, нужно:
- Налить половину стакана белого уксуса в стиральную машину. Он сработает как смягчитель тканей и уничтожит неприятные запахи.
- Если вонь от вещей очень сильная, уксус нужно налить в миску с водой и положить в раствор на 20 минут. После этого одежду нужно прополоскать.
Уксус может устранить запахи / Фото depositphotos
Сода
Как и уксус, сода является универсальным очистителем и абсорбентом, поэтому ее применяют и для уборки дома, и для стирки.
Кроме ликвидации запахов, сода работает как пятновыводитель – поэтому стирая вещи, имеющие пятна и запах пота, вы можете убить двух зайцев одновременно.
- Нанесите соду немного смоченную водой на пятна и проблемные участки одежды. Оставьте на 20 минут, а затем потрите щеткой. После этого прополощите вещь и дайте высохнуть.
- Соду можно использовать в качестве предохранителя для образования неприятных запахов. Просто поставьте открытую пачку с содой в шкаф – она будет поглощать все нежелательные ароматы затхлости и плесени.
Сода выступает природным абсорбентом / Фото Getty Images
Цитрусовые фрукты
С помощью лимона и апельсина можно не только убрать неприятный запах, но и получить приятный свежий аромат ткани.
Как забрать запах с помощью лимона:
- В 2 литрах воды растворите лимонный сок из одного фрукта. Намочите вещь, которая неприятно пахнет этой смесью и дайте постоять полчаса.
- После этого нужно тщательно прополоскать и высушить ее.
Цитрусовые фрукты помогут справиться с неприятными запахами / Фото Unsplash
Как устранить неприятный аромат благодаря апельсину:
- Несколько шкурок свежего апельсина добавьте в 2 литра воды. Поставьте жидкость на огонь и дождитесь кипения.
- После того как раствор закипит, дайте ему настояться несколько минут, после чего можно наносить на одежду.
- Дайте средству проникнуть в ткань – оставьте его на 2 – 3 часа. После этого одежду нужно прополоскать.
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Спрей для одежды
Если времени на стирку и сушку нет, стоит купить специальный спрей для одежды, выступающий своеобразным "дезодорантом" для ткани. Просто нанесите на проблемные участки спрей и дайте высохнуть – стирать одежду после такого очистителя не нужно.