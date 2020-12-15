Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала сеть праздничной фотографией. Знаменитость позировала возле елки и в который раз показала волшебный образ.

С наступлением холодной погоды модницы пополняют свои гардеробы теплой одеждой. Многие берут пример со звезд и следуют их стилю. Одной из знаменитых женщин, которые знают, как всегда выглядеть эффектно, является Лилия Ребрик. На личной странице в инстаграме она чуть ли не ежедневно показывает варианты красивых образов.

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Теплый look Лилии Ребрик

Для съемки в зимней фотозоне Лилия выбрала яркий и теплый наряд. Она предстала перед камерой в костюме оранжевого цвета. Аутфит телеведущей состоял из широких брюк и кофты с высокой горловиной. Талию Ребрик подчеркнула с помощью широкого черного пояса.

Зимний наряд звезда соединила с черно-белой обувью. Волосы красавица-блондинка уложила в красивые локоны, а на лице сделала безупречный макияж с серыми тенями на веках и персиковым блеском на губах. Лилия Ребрик довершила образ серьгами белого цвета.



Зимний look Лилии Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik