Украинский мультиартист Монатик является одним из самых популярных в отечественном шоу-бизнесе. Он вспомнил начало творческого пути. В частности, рассказал, что в начале карьеры Потап, а также Юрий Никитин отказали ему в продюсировании.

Монатик дал откровенное интервью Славе Демину для программы "Слава+". Он рассказал о своем развитии, как артисте и продюсере. В частности, Дмитрий вспомнил, как стремился начать сотрудничество с рэпером Потапом.

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Монатик о сотрудничестве с продюсерами

В начале своей карьеры Монатик не хотел работать ни с одним продюсером, однако когда понял, что самостоятельно продвигать себя очень сложно, то не знал, что делать дальше. В современном шоу-бизнесе для того, чтобы достичь каких-то результатов, необходимо иметь рядом человека, который хорошо разбирается в том, как завоевать расположение аудитории. У Дмитрия такого человека не было и после неудачных попыток самопродвижения он все-таки решил обратиться к рэперу и продюсеру Потапу.

Монатик предложил Алексею свою кандидатуру для продюсирования, однако тот отказал.

Потапу писал и он мне отказал. Он сказал, что не знает, что ему делать с этим материалом, как с ним работать, потому что это что-то другое для него,

– поделился артист.

Также Монатик пытался работать с Юрием Никитиным, и снова услышал отказ. Но Дмитрий не сдался. Он активно продолжал работать над своим творчеством, собрал вокруг единомышленников и смог добиться желаемого результата. Теперь он благодарен Юрию и Потапу, что они не захотели с ним работать.

Интервью Монатика: смотрите видео онлайн